Самые жадные мужчины по знаку зодиака - зимой снега не допроситесь

Рак

Раки в принципе склонны к накопительству. Заработал – отложил, заработал – отложил. Им не нужно ничего тратить, зачем? Ведь и так все есть. Если женщины менее склонны к скупердяйству, так как больше подвержены влиянию моды и трендов, то мужчины, напротив, очень даже скупы. Это не самый лучший выбор для брака, потому что жена Рака будет ходить в тряпье, пока на счетах мужа лежат миллионы.

Дева

Женщина-Дева еще та транжира, которая не ценит материальные блага, но активно ими пользуется. Мужчина противоположно относится к деньгам. Он старается как можно больше скопить в первой половине жизни, чтобы в старости ни в чем себе не отказывать. Ключевое здесь – себе, а не семье.

Козерог

Козерогу деньги достаются слишком трудно, чтобы он ими разбрасывался. Он не дружит с финансами, поэтому потоки энергии не охотно посещают дом Козерога. Ему может повезти с богатым наследством, но эти деньги уйдут так же быстро, как и пришли. Но Козерог предпринимает попытки задержать сбережения, поэтому проявляет чудеса скупердяйства.

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