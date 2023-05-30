Бегите от них: самые агрессивные женщины по знаку зодиака - истреплют все нервы

Овен

Овен – один из самых горячих знаков зодиака, который легко поддается вспышкам гнева. Если женщину-Овна вывести из себя (причем сделать это достаточно легко), в приступе ярости она способна не только на крепкое словцо, но и на рукоприкладство.

Телец

Женщина-Телец может показаться простушкой, но за этой внешней простатой кроется горячее сердце. Тельца легко вывести из состояния душевного равновесия: вот она только любовалась цветами, а вот уже перевернула вазон и топчет букет. Не терзайте этого милого агрессора, она может быть слишком буйной в гневе.

Скорпион

Скорпион аккуратен, но агрессию этих женщин не стоит преумалять. Она действует не открыто, в отличие от Овна, а манипулятивное. Это изощренные манипуляции и интриги, которые способны свести с ума. Осторожнее со скорпионами, эти женщины не знают жалости.

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