Какому знаку сейчас лучше избегать людей: не ходите в магазины, кафе, салоны — Глоба

Близнецов могут ждать неприятные новости, из-за которых придется менять планы и подстраиваться под ситуацию, рассказала астролог Тамара Глоба.
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Эмоциональный фон, с большой вероятностью, будет негативным, поэтому многие Близнецы будут вынуждены искать поддержку у своих близких.
Неблагоприятно посещение различного рода общественных мест, включая салоны красоты, спортзалы, фитнес-клубы, магазины и так далее. Астролог рекомендовала также отказаться и от встреч в ресторанах и кафе.
Источник: rsute.ru