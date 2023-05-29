Что нужно сделать Тельцам, Ракам, Стрельцам и Львам в июне — только так попрут деньги

Астролог Людмила Митрохина поделилась денежным прогнозом на июнь, назвав некоторых везунчиков, которым удастся приумножить свое материальное состояние, но есть то, о чем одни должны помнить. Им придется приложить немало усилий для достижений своих целей — только в этом случае фортуна будет на их стороне.
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Тельцы
Первый летний месяц принесет этому знаку зодиака обогащение. В июне финансовое положение Тельцов заметно улучшится. Однако им нельзя забывать о том, что месяц не подходит для больших трат, поэтому все заработанное звезды советуют этому знаку зодиака отложить на потом.
«Исключением в тратах может быть подарок близкому человеку на день рождения или годовщину», — заверила астролог.
Раки
В июне этот знак зодиака может себя побаловать, только не перегибая палку и не тратя слишком много. После Полнолуния можно заняться поиском дополнительного источника доходов или начать говорить с босом о повышении.
«Если упустите момент, то в следующий раз шанс увеличить бюджет появится только осенью», — добавила астролог.
Львы
У них появится огромное желание сорить деньгами, только этого лучше не делать. Чтобы обуздать своего внутреннего транжиру вначале отложите желаемую вещь в корзину, а через день посмотрите на нее снова и задайтесь вопросом: так ли она вам нужна? Им нужно чаще прислушиваться к внутреннему голосу, он подскажет, как быть с тратами.
Стрельцы
Их денежные дела начнут идти в гору. И все же Стрельцам нужно проявить бдительность, в середине месяца их могут обмануть. Возможно, кто-то предложит купить вещь, цена которой будет неоправданно завышенной.
«Следуйте четкому финансовому плану, только в этом случае сможете избежать долговой ямы», — говорится в астропрогнозе.
По материалам 7days