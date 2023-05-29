Что нужно сделать Тельцам, Ракам, Стрельцам и Львам в июне — только так попрут деньги

Астролог Людмила Митрохина поделилась денежным прогнозом на июнь, назвав некоторых везунчиков, которым удастся приумножить свое материальное состояние, но есть то, о чем одни должны помнить. Им придется приложить немало усилий для достижений своих целей — только в этом случае фортуна будет на их стороне.

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Тельцы

Первый летний месяц принесет этому знаку зодиака обогащение. В июне финансовое положение Тельцов заметно улучшится. Однако им нельзя забывать о том, что месяц не подходит для больших трат, поэтому все заработанное звезды советуют этому знаку зодиака отложить на потом.

«Исключением в тратах может быть подарок близкому человеку на день рождения или годовщину», — заверила астролог.

Раки

В июне этот знак зодиака может себя побаловать, только не перегибая палку и не тратя слишком много. После Полнолуния можно заняться поиском дополнительного источника доходов или начать говорить с босом о повышении.