Везунчик, которого ждет судьбоносный июнь — во главе угла будут деньги: Глоба

Для рожденных под знаком Рак июнь принесет новые события, которые будут связаны с новыми друзьями, покровителями, новыми знакомствами — активно планируйте будущее, интеллектуальную деятельность и жизнь в целом вместе с группой дружественных людей.

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Этому знаку зодиака удастся решить материальные вопросы. Для них июнь — время, когда возникнет ощущение и желание свободы, время перспектив. В этом месяца Раки воплотят свои творческие планы. И активность, которую они разовьют, будет связана с материальными вопросами.

«Вы стремитесь заработать нужные вам деньги. И в этом поможет не агрессивность, а обаяние — смелость, интеллект. Будьте внимательны в финансовых вопросах и вложения особенно в третьей декаде месяца», - добавила астролог.

Последние дни июня увлекут финансовыми делами: тут и покупка недвижимости, и полезные вложения, и хорошие заработки.

По материалам YouTube-канала Тамары Глоба