Денежный сюрприз: Глоба назвала трех главных богачей июня - премии и выигрыши

Астролог Тамара Глоба заявила, что в июне сразу трем знакам зодиака очень повезет с деньгами. Финансовая фортуна, по ее словам, будет им улыбаться по полной.

Речь идет о Скорпионах, Близнецах и Раках.

«Появится возможность заработать. А начальство отблагодарит премиями. Кроме того, есть шанс выиграть лотерею», - заявила она.

Глоба также предупредила, что с деньгами надо быть осторожными - тратить только по назначению. Иначе финансы перестанут приходить, если их не беречь.

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