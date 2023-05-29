Денежный сюрприз: Глоба назвала трех главных богачей июня - премии и выигрыши

Астролог Тамара Глоба заявила, что в июне сразу трем знакам зодиака очень повезет с деньгами. Финансовая фортуна, по ее словам, будет им улыбаться по полной.
Речь идет о Скорпионах, Близнецах и Раках.
«Появится возможность заработать. А начальство отблагодарит премиями. Кроме того, есть шанс выиграть лотерею», - заявила она.
Глоба также предупредила, что с деньгами надо быть осторожными - тратить только по назначению. Иначе финансы перестанут приходить, если их не беречь.
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