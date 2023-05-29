Везунчик, которого ждет важный поворот в карьере: шарахнет колоссальный успех — Глоба

Близнецов в июне ждут неожиданные события: кто-то готов сделать им выгодное предложение. При этом многие дела, которые будут планироваться, начнутся и сорвутся.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Зато позже некоторые из них состояться в самом лучшем варианте. И этим удачно начало месяца, середина — вторая декада. Но будьте очень внимательны в этот период в дорогах.

Тамара Глоба дала понять, что ум и интеллект Близнецов будет очень востребован. Наиболее интересные встречи этот знак зодиака будет переживать практически весь месяц. В их жизнь войдут новые люди, новые знакомые, новые связи.

Вполне возможна любовь и увлечения. Будьте осторожны в путешествиях и связях в третьей декаде июня. Возможны обманчивые ситуации.

«В конце месяца на службе важный поворот. Близнецы смогут заработать нужные деньги для дома и семьи. Но не тратьтесь — сейчас очень важна экономия», — добавила астролог.

По материалам YouTube-канала Тамары Глоба