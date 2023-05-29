Рост авторитета, признание заслуг: астролог Василиса Володина пообещала самую настоящую белую полосу с 29 мая

Астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале делает прогнозы на каждый наступивший день. На этот раз Василиса Володина рассказала, кому в ближайшее время будет сопутствовать удача.

Белая полоса в жизни обещана тем, кто занимается преподавательской деятельностью или же готов чему-то учиться. Наступивший период благоприятен именно для этого.

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