Рост авторитета, признание заслуг: астролог Василиса Володина пообещала самую настоящую белую полосу с 29 мая

Астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале делает прогнозы на каждый наступивший день. На этот раз Василиса Володина рассказала, кому в ближайшее время будет сопутствовать удача.
Белая полоса в жизни обещана тем, кто занимается преподавательской деятельностью или же готов чему-то учиться. Наступивший период благоприятен именно для этого.
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«Главные умники получают возможность реализоваться через обучение других. Запуск курсов, проведение тренингов и лекций, менторство — все эти мероприятия обещают успех в будущем. Для тех, кто давно занят в учительстве, вероятен рост авторитета, признание заслуг коллегами. У кого-то родится идея книги, чтобы передать жизненный опыт или знания. А еще сегодня обстоятельства могут сложиться так, что вопрос выбора ВУЗа, для кого актуален, решится сам собой», - отметила Василиса Володина в своем телеграм-канале.