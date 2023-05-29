Ангел-хранитель за спиной: Володина назвала главного баловня судьбы июня - опасность обойдет стороной

«Скорпионы смогут достичь успеха с минимальными затратами. Эти люди заработают много денег и достигнут своей мечты», - заявила она.

Больше времени Володина рекомендовала проводить Скорпионам с близкими людьми. Сейчас им нужна их поддержка как никогда.

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