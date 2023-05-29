Баловень судьбы, который повернет свою жизнь в июне на 180° — денежный взлет: Глоба

Телец, который любит планировать, в июне будет вынужден развить небывалую активность. Она касается интеллектуальной деятельности, а также путешествий и поездок.
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Дороги займут значительную часть их жизни, особенно в первой половине месяца. Это период, когда внимание нужно уделить детям, интеллектуальному развитию.
Тамара Глоба уточнила, что перемены, которые неожиданно придут в вопросах, связанных с материальной жизнью, будут довольно удачными в течении всего месяца.
Но в то же время, в третьей декаде нужно проявить внимание к дому: быту и бытовым приборам. Практически весь месяц Телец будет заниматься вопросами, связанными с домом и жильем.
«Кроме путешествий, займитесь обустройством жилья и ремонтами. Но в третьей декаде месяца лучше взять паузу и не усердствовать в бытовых вопросах», — добавила астролог.
По материалам YouTube-канал Тамары Глоба