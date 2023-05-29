Глоба назвала главного богача в июне, который загребет все деньги — смотрим по дате рождения

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Тамара Глоба дала понять, что этот знак зодиака в июне ждут неожиданные покупки, прибыль и приобретения ждут. Это идеальный период для открытий и интеллектуальной деятельности. Для работы, общения, поступления в учебное заведение, а также что может быть самое главное для многих Овнов — это время любви, время успеха, активной деятельности и личной жизни.

«Будьте очень внимательны в спортивных играх и развлечениях, не перестарайтесь, не переборщите в конце месяца», — добавила астролог.

Последние дни звезды советуют им посветить вопросам дома. В третьей декаде месяца возможна хорошая прибыль для дома и для семьи.

Дни рождения Овнов выпадают на даты с 21 марта по 20 апреля.

По материалам YouTube-канала Тамары Глоба