Успех в будущем: астролог Василиса Володина озвучила, кого ждет удача — период уже наступил

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале дает прогноз на каждый новый день.
Судя по расположению небесных светил, наступивший понедельник, 29 мая, будет очень важным. Успех в будущем обещан тем, кто занят преподавательской деятельностью и учебой.
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«Главные умники получают возможность реализоваться через обучение других. Запуск курсов, проведение тренингов и лекций, менторство — все эти мероприятия обещают успех в будущем. Для тех, кто давно занят в учительстве, вероятен рост авторитета, признание заслуг коллегами. У кого-то родится идея книги, чтобы передать жизненный опыт или знания. А еще сегодня обстоятельства могут сложиться так, что вопрос выбора ВУЗа, для кого актуален, решится сам собой», — спрогнозировала Василиса Володина в своем телеграм-канале.