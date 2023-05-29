Успех в будущем: астролог Василиса Володина озвучила, кого ждет удача — период уже наступил

«Главные умники получают возможность реализоваться через обучение других. Запуск курсов, проведение тренингов и лекций, менторство — все эти мероприятия обещают успех в будущем. Для тех, кто давно занят в учительстве, вероятен рост авторитета, признание заслуг коллегами. У кого-то родится идея книги, чтобы передать жизненный опыт или знания. А еще сегодня обстоятельства могут сложиться так, что вопрос выбора ВУЗа, для кого актуален, решится сам собой», — спрогнозировала Василиса Володина в своем телеграм-канале.