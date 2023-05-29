Тотальное везение до 2024 года! Глоба назвала главного любимчика Бога

Астролог Тамара Глоба считает, что сейчас наступила эра Тельцов. Этим людям, по ее словам, будет везти как в 2023 году, так и в 2024-м. Представителей этих созвездий можно легко назвать баловнями судьбы.
«В ноябре придет признание, которое в 2024-м даст еще больший результат», — заявила она.
За спиной Тельцов, по мнению Глобы, как будто будут стоять Ангелы-хранители. Сам Господь Бог, считает астролог, будет охранять этих людей от неприятностей.
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