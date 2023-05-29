Через неделю настанет день силы! Все, что задумали, сбудется: Венера и Плутон дадут аспект

5 июня астрологи ожидают противостояние Венеры и Плутона. Оно даст некоторые важные аспекты, которые способны преобразить нашу жизнь. Это день силы, в который задуманное может стать явью.
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Чтобы этот день реально работал, людям нужно четко понять, что именно они хотят от судьбы. Очень важно, чтобы это не вредило другим.
Заранее необходимо проговорить, чего вы хотите достичь и 5 июня сосредоточить свои мысли на самых главных мечтах и планах.
Источник: rsute.ru