Через неделю настанет день силы! Все, что задумали, сбудется: Венера и Плутон дадут аспект

5 июня астрологи ожидают противостояние Венеры и Плутона. Оно даст некоторые важные аспекты, которые способны преобразить нашу жизнь. Это день силы, в который задуманное может стать явью.

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Чтобы этот день реально работал, людям нужно четко понять, что именно они хотят от судьбы. Очень важно, чтобы это не вредило другим.