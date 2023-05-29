Глоба наложила два запрета на один знак: никаких процедур красоты и веселых вечеринок

Астролог Тамара Глоба посоветовала Стрельцам в настоящий момент избегать увеселительные мероприятия и любые процедуры для красоты.
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Все это может закончиться неприятностями, а то и настоящими трагедиями. Лучше всего сейчас Стрельцам сосредоточиться на решении бытовых простых задач. И не тратить зря деньги.
Планеты говорят Стрельцам о том, что деньги могут вылиться только в пустоту. Пользы от того, что вы раскошелитесь для поднятия настроения не будет.
Источник: rsute.ru