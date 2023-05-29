«Вечером придет компенсация»: что ждет людей 29 мая, раскрыл Глоба

Наступившая неделя знаменует конец весны и начало лета. Рубеж времен года окажется непростым с точки зрения астрологии, в эту семидневку важно воздержаться от прогулок на воде, советует астролог Богдан Глоба. Также это неделя личных и домашних хлопот, концентрации на себе и активного поиска душевного равновесия.

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В последний понедельник мая, 29 числа Глоба советует не совершать покупки, они будут неудачными. Кроме того, день сам по себе двоякий – утром пусто, вечером густо.