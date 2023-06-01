Кому из знаков зодиака чаще всего изменяют: знают, что они простят

Никто из нас не застрахован от измены. Эту неприятность, например, пережил даже такой блистательный мужчина, как британский актер Колин Ферт.

Так, жена-итальянка Ливия Джуджолли изменила ему с журналистом Марко Бранкаччиа. Однако Ферт простил неверную супругу, хотя спустя пару лет они все равно расстались.

Астрологи говорят, что некоторым знакам зодиака изменяют чаще, чем другим. Кому же? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила ясновидящая, шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Телец

Тельцы - очень семейный знак зодиака, который отличается мягкостью. Часто вторые половинки пользуются добротой представителей этого знака зодиака и предают их.

Даже понимая это, чаще всего Тельцы прощают, пока любят. К счастью для изменников, и к несчастью для Тельцов, по своей натуре они однолюбы.

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Близнецы

Близнецы получают нож в спину в отместку. Как правило, это измена за измену.

Близнецы очень тяжело переживают предательство. Но по большой любви и при условии, что первыми накосячили сами, могут простить.