«Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации»: Глоба дал прогноз на конец весны – с 29 мая по 4 июня

Астролог Богдан Глоба дал прогноз на конец весны – начало лета. Вся неделя с 29 мая по 4 июня будет непростой, и обмануться в это время будет легче легкого.

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Семидневка преподнесет передряги с техникой и связью, сбои в электросетях и логистические накладки. Также опасности поджидают людей у воды – Глоба-младший советует отказаться от водных прогулок.

«Середина недели взрывная и достаточно агрессивная. Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации и держите голову в холоде. Совершенно точно целее будете!» - советует астролог подписчикам в Telegram.

Также следует не совершать покупок в понедельник, четверг и воскресенье, они не будут удачными.