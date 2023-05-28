Чувство единения с миром: астролог Василиса Володина предрекла главное событие первых дней лета

Известный астролог Василиса Володина каждое воскресенье делает прогноз на предстоящую неделю.
Новая семидневка ознаменована тем, что во время нее состоится переход от весны к лету. Первая половина недели будет майской, вторая - июньской.
Василиса Володина прогнозирует, что все семь дней будут легкими и приятными. В первой половине недели нужно будет заставить себя сконцентрироваться, а во второй - уже выдохнуть и заняться творчеством.
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«Начиная с четверга Венера в трине с Нептуном делает нас чувствительнее, тоньше, внимательнее. Вот уж действительно время, чтобы дать волю внутреннему психологу без ущерба для дел. А еще в эти дни природа подарит особенное чувство единения с миром. Тем, кто в отпуске, у воды, повезло урвать приятностей по максимуму. Кроме того, для любых видов творчества гарантировано вдохновение, а значит рисуйте, украшайте, сочиняйте, фотографируйтесь — демонстрируйте миру свое чувство прекрасного», - написала Василиса Володина в своем телеграм-канале.