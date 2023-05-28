Июнь осыплет золотом! Глоба назвала главного богача начала лета - держитесь рядом

Астролог Тамара Глоба сообщила, что в июне 2023 года главным богачом можно смело назвать Овна. По ее мнению, у представителей этого созвездия будет все гореть в руках - за что бы они не взялись.

«Овны получат в июне хорошую возможность внезапных заработков, все получится, исполнятся многие мечты», - заявила она.

По мнению Глобы, Овнам будет настолько вести в июне, что людям, находящимся с ними рядом, может перепасть. Поэтому держитесь к этим людям ближе.

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