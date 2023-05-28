«Будет царить взаимопонимание»: астролог Василиса Володина – о том, кого с головой накроет любовь в самом начале лета

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале рассказала о том, чего ждать от предстоящей недели, которая станет переходной - от весны к лету.
Судя по расположению небесных светил, грядущие семь не обещают быть сложными, но первые три дня потребуют от каждого концентрации на своих делах.
А вот в с наступлением первых дней июня можно будет немного выдохнуть. Это время спокойствия, творчества и единения с миром.
В эти же дни особая гармония воцарится в парах.
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«В парах будет царить взаимопонимание без слов. Это возможность ощутить душевную близость, слияние, когда партнер как часть тела, полностью часть тебя и различий между вами почти нет», - написала в телеграм-канале Василиса Володина.