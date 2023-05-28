«Квадрат Солнца с Сатурном»: Василиса Володина сделала важное предзнаменование на конец мая – что случится до среды

«До среды держится квадрат Солнца с Сатурном, заставивший дисциплинировать чувства еще на прошлой неделе. Ситуации предложат тренинг на личностные границы и хладнокровие, придется практиковать выдержку и концентрацию, отказывать себе в спасении всех вокруг, ибо даже в самолете кислородную маску надевают сначала на себя, а затем на ребенка. Например, у подруги любовная драма и вы, разумеется, предоставляете в ее распоряжение свои уши и душевные силы, а потом оказывается, что не успели сдать проект. И привет, долги. Задача начала недели — грамотно расставить приоритеты и распределить свои силы», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.