Подарок небес: астролог Василиса Володина пообещала всем знакам зодиака счастливый переход из весны в лето

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале каждое воскресенье делает прогноз на предстоящую неделю.

Судя по всему, следующие семь дней представители всех знаков зодиака проведут в счастье и умиротворении.

Небесные светила расположились так, что предвещают прекрасный конец мая и начало лета.

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