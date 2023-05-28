Подарок небес: астролог Василиса Володина пообещала всем знакам зодиака счастливый переход из весны в лето

Василиса Володина. Фото: соцсети

Известный астролог Василиса Володина рассказала, какой сложится предстоящая неделя.

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале каждое воскресенье делает прогноз на предстоящую неделю.

Судя по всему, следующие семь дней представители всех знаков зодиака проведут в счастье и умиротворении.

Небесные светила расположились так, что предвещают прекрасный конец мая и начало лета.

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«Ровная неделя, для большинства пройдет без сюрпризов. Нечастое в наше бурное время явление, прямо подарок небес, когда ничего не происходит в смысле судьбоносных поворотов. Можно планировать работу и отдых, уверенно обещать себе и другим, получить удовольствие от неторопливого созидания и окунуться в мелкие бытовые дела, добравшись до давно отложенного», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.

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