Подарок небес: астролог Василиса Володина пообещала всем знакам зодиака счастливый переход из весны в лето

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале каждое воскресенье делает прогноз на предстоящую неделю.
Судя по всему, следующие семь дней представители всех знаков зодиака проведут в счастье и умиротворении.
Небесные светила расположились так, что предвещают прекрасный конец мая и начало лета.
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«Ровная неделя, для большинства пройдет без сюрпризов. Нечастое в наше бурное время явление, прямо подарок небес, когда ничего не происходит в смысле судьбоносных поворотов. Можно планировать работу и отдых, уверенно обещать себе и другим, получить удовольствие от неторопливого созидания и окунуться в мелкие бытовые дела, добравшись до давно отложенного», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.