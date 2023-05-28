Ослепительная удача вызовет зависть: Тамара Глоба пообещала трем знакам зодиака невероятный успех в конце мая

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, чего ждать от последних дней мая.
Судя по расположению небесных светил, этот период будет особенно удачным для представителей трех знаков зодиака - Близнецов, Раков и Львов.
Близнецам Тамара Глоба предсказала успех во всех сферах. Удачными будут поездки, переговоры, проекты и хорошо сложится общение с близкими.
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Раки могут рассчитывать на получение прибыли. А Львы добьются успеха, благодаря проявленным талантам. Но стоит быть осторожными - ослепительная удача может вызвать зависть недоброжелателей.
По материалам телеграм-канала «Русское радио».