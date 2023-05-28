Один знак станет счастливчиком судьбы: Володина – его положению позавидуют все, деньги рекой

Для Близнецов наступил благоприятный период для того, чтобы они смогли поднять свой статус, поведала астролог Василиса Володина.

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Эти люди смогут воспользоваться моментом и построить карьеру своей мечты, поступить в престижный вуз, повысить квалификацию.

Любые начинания сейчас для Близнецов благоприятны, стоит только захотеть. Также Василиса Володина напророчила этим людям новые возможности и перспективы, особенно тем личностям, что заняты в сфере торговли.

Источник: rsute.ru.