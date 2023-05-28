Володина назвала день силы: озвучьте свои мечты, и они станут явью

Астролог Василиса Володина поведала, что 28 мая слова начинают приобретать особенное значение. Это как раз то время, когда за сказанное ответит каждый.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Крайне важно в этот день контролировать все сказанное. Желательно сконцентрироваться на том, чего вы хотите достигнуть. А вот высказываний вроде шутливых пожеланий себе или кому-то чего-то недоброго лучше не допускать.

«Тщательно выверяйте слова, как свои, так и чужие. Ветряные мельницы на языке выйдут боком. Зато скрупулезные тексты обретут поддержку со стороны руководства и подарят заслуженную награду их создателям», - заявила Володина.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».