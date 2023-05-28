Володина назвала знак, который начнет жизнь с чистого листа: разговор с начальством, любимый удивит

Львы могут начать жизнь с чистого листа уже в ближайшее время. Астролог Василиса Володина предсказала эти людям бурную личную жизнь. Не исключено, что романтический вечер со второй половинкой удивит вас.

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Не отказывайтесь от разговора с начальством, который планировали давно. Звезды помогут вам, беседа будет плодотворной. Велик шанс, что именно с этого момента начнется для вас новый виток карьерного роста.

Астролог также рекомендовала Львам отказаться от старых привычек и заняться своим здоровьем.

Источник: rsute.ru.