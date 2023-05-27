Отыграется квадрат Солнца с Сатурном! Володина сделала важное предсказание до 31 мая

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

По ее словам, пришло важное время.

Астролог Василиса Володина предсказала, что новая неделя будет ровной, но важные события все равно планируются. По ее словам, до среды, 31 мая, на нас всех будет отыгрываться квадрат Солнца с Сатурном, который еще на прошлой неделе поднял градус дисциплины на высоту.

«Поэтому сейчас важно соблюдать личные границы и думать о собственном благополучии», - заявила она.

Володина также посоветовала побыть первую часть новой неделю эгоистом. Пришло время позаботиться о личном счастье, а не о мире во всем мире.

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