Говорите эти два слова каждый день перед сном и будете самыми счастливыми

Астрологи уверены: все, что мы произносим вслух - формирует нашу судьбу. Поэтому опытные специалисты придумали произносить два важных слова каждый день перед сном. Считается, что в таком случае удача будет точно на вашей стороне.

Первое - «благодарю». По мнению астрологов, это слово обладает несокрушимой мощью, силой и энергетикой. И если вы будете благодарить за все природу, то она будет отвечать вам тем же.

Второе слово, которое надо произносить перед сном, - «вдосталь». Люди часто жалуются на недостаток всего, обесценивая все, что дают им свыше. Поэтому надо показать Вселенной, что вы счастливы, она тогда будет улыбаться в ответ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».