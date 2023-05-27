21 июня! Глоба назвала важную дату месяца - Солнце переходит в Рак

Астролог Тамара Глоба заявила, что в июне 2023 года нас снова ожидает обострение мировых проблем. По ее словам, нужно быть готовыми ко всему, чтобы выдержать удары судьбы.

«21 июня Солнце переходит в Рак и необходимо встретить этот период, набирать энергию до осеннего равноденствия. Это время, которое даст вам большую активность», - заявила она.

Глоба подчеркнула, что с 21 июня нужно проводить больше времени с семьей. Особенно, со своими детьми.

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