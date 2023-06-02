Кто из знаков зодиака Фома неверующий - никому и ни во что не верит

Фото: Global Look Press  

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова в разговоре с Teleprogramma.pro рассказала о самых недоверчивых представителях зодиакальных созвездий.

Помните детское стихотворение Сергея Михалкова о Фоме, который: «Ни дома, ни в школе, нигде, никому, не верил упрямый Фома ничему»? В конце концов он отказался верить даже в то, что в Африке водятся аллигаторы. Такой нигилизм закончился для мальчика плачевно. Правда, только по сюжету сна.

Такие Фомы встречаются и в повседневной жизни. А среди каких знаков зодиака чаще всего? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила ясновидящая, шаманка Кажетта Ахметжанова.

Весы

Далеко не все Весы не доверяют людям, а лишь те, кто родился в октябре. Те, кто ближе к Скорпионам. Весы, рожденные в сентябре, могут быть до смешного доверчивыми.

А вот скептичные Весы проверяют своих мужей/жен, сотрудников и даже детей. Иногда эти проверки походят на допросы.

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Скорпион

Скорпион склонен к паническому недоверию в деловых вопросах. Не надейтесь, что он подпишет бумаги не читая, раз вы с ним знакомы тысячу лет.

Представитель этого знака зодиака не просто прочтет, но еще и со своим юристом проконсультируется. Подставить его на работе не так-то просто.

Водолей

Водолеи не верят никому: ни супруге/супругу, ни родной матери/отцу. Они все проверяют по несколько раз и в разных источниках.

Интернет стал для Водолеев лучшим другом, ведь теперь любую информацию они могут проверять быстро.

Подробнее о прогнозах Кажетты Ахметжановой можно прочесть на ее странице во ВКонтакте. 

Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив  

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