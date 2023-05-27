Тамара Глоба назвала особенный день в июне – не пропустите его: вот что важно сделать

Астролог Тамара Глоба дала подробный прогноз на июнь. Первый месяц лета ознаменован сразу несколькими астрологическими событиями, и одно из них выпадает на 21 июня. Это день летнего равноденствия. На нем Глоба сделала особенный акцент. Поскольку сутки эти особенные, то провести их важно с заделом на будущее.

«21 июня Солнце переходит в Рак, необходимо встретить Солнце и набирать энергию до осеннего Равноденствия. Это время, которое даст вам большую активность, если способствуют аспекты. Необходимо омовение и единение с семьей. В день летнего Солнцестояния подумайте о детях, близких, укрепляйте домашний очаг, занимайтесь домом, детьми, постарайтесь создать буквально очаг счастья», - дала наставления Глоба.

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По материалам YouTube-канала Тамары Глоба