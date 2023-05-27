«Воскресенье сулит прибыль»: Глоба указал, кто обогатится 28 мая

В финале мая астролог Богдан Глоба, сын знаменитых звездочетов Тамары и Павла Глобы, обрадовал людей прогнозом о прибыли. 28 мая обогащение ждет не всех, а только избранных, и Глоба-младший особо акцентировал на этом внимание.

«Воскресенье сулит прибыль во второй половине дня тем, кто не привык отдыхать», - поведал звездочет в своем астропрогнозе на конец весны.

Остальным людям Глоба также сообщил обнадеживающую информацию. 28 мая довольно удачно сложится для переговоров и заключения сделок, так что если вы откладывали это, не упускайте шанс – время пришло.

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