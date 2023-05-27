Тамара Глоба предупредила об опасности в июне: касается каждого

Астролог и телеведущая Тамара Глоба сообщила людям, что обещают звезды в июне. Свой прогноз она разместила на личном YouTube-канале. В первый месяц лета, исходя из предречения, нужно проявить повышенное внимание детям и их здоровью. Также люди с сердечными проблемами должны проявить бдительность по отношению к себе. Кроме того, Глоба перечислила даты, в которые требуется максимальная сосредоточенность.

«Дни повышенной аварийности в июне – 5, 9, 13, с 20 по 22, а также 26 вторая половина, 27 первая половина, 28 первая половина дня», - перечислила Глоба.

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