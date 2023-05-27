Тамара Глоба дала прогноз на июнь: «Период острых проблем»

Известный астролог Тамара Глоба выступила с подробным прогнозом на июнь. Первый месяц лета не будет спокойным, принесет немало тревожного. К примеру, после первой декады Плутон вернется в знак Козерога и до следующего года останется там. Это событие принесет проблемы, события и их переоценку, связанные с концом прошлого года.

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Также Венера в этом месяце войдет в Лев и будет там на протяжении следующих четырех месяцев.

«Для людей творческих она принесет значительные успехи, внимание, популярность. Но в то же время это будут публичные скандалы, а также скандалы, которые касаются власти, авторитетов, и событий, связанных с военными проблемами», - подчеркнула Глоба.

Расслабиться в начале месяца не удастся – первая декада июня потребует максимальной собранности и внимательности.

«В первой половине июнь – это период наиболее острых проблем, связанных с военными действиями, скандалами политическими, а также усиление пожаров и стихийных бедствий. Будьте очень внимательны ко всему, что происходит вокруг вас, чтобы не попасть в неприятные аварийные ситуации, особенно в третьей декаде июня и начале июля», - предрекла астролог.

Кроме того, в течение всего месяца важно проявлять повышенное внимание к детям и их здоровью, может потребоваться внимание ко всему, что касается острых заболеваний.