«Обманчивые перспективы и проблемы»: Глоба объявил важное 27 мая

Все ближе май к финалу, но расслабляться слишком рано – его последняя неспокойная неделя еще не закончилась. Астролог Богдан Глоба рассказывал о том, что звезды сулят с 22 по 28 мая риски борьбы за власть и господство в финансовых структурах; стихийные бедствия; технические и логистические проблемы; риски финансовых потерь. 27 мая людей продолжит держать в напряжении обманчивость перспектив.

«Суббота под тенью 9 лунного дня приносит обманчивые перспективы и проблемы на работе. Постарайтесь провести день спокойно и без лишних телодвижений», - посоветовал Глоба-младший.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»