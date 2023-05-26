Что нужно сделать Тельцам, Девам, Стрельцам и Львам в июне, чтобы заработать денег

Таролог Галина Янко специально для сайта Teleprogramma.pro дала прогноз на июнь, назвав условия для некоторых знаков зодиака, при которых они сумеют достичь денежного довольства.

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Тельцы

Благодаря им коллеги и даже вышестоящее руководство получат шанс вырасти. Дела пойдут в гору. Но не стоит прыгать выше головы. Таролог советует этому знаку зодиака делать то, что должно. Если им удастся сгладить любые разногласия в коллективе, то деловые отношения будут на высоте. А значит, и финансовый аспект не пострадает.

«Опасайтесь перенапряжения и не пренебрегайте личным временем, когда оно вам необходимо. Нет ничего более обременительного для деловых отношений, чем когда один из их участников слишком устал», — заверила астролог.

Девы

В июне им стоит задуматься о том, как сохранить свое рабочее место. Это не время менять профессию. Некоторые проблемы коснутся тех, кто занимается продажами. Вполне вероятно, что работа покажется Девам монотонной и однообразной.