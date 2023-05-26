Что нужно сделать Тельцам, Девам, Стрельцам и Львам в июне, чтобы заработать денег

Денежный гороскоп для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Удача придет к ним через упорство.

Таролог Галина Янко специально для сайта Teleprogramma.pro дала прогноз на июнь, назвав условия для некоторых знаков зодиака, при которых они сумеют достичь денежного довольства. 

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Тельцы

Благодаря им коллеги и даже вышестоящее руководство получат шанс вырасти. Дела пойдут в гору. Но не стоит прыгать выше головы. Таролог советует этому знаку зодиака делать то, что должно. Если им удастся сгладить любые разногласия в коллективе, то деловые отношения будут на высоте. А значит, и финансовый аспект не пострадает.

«Опасайтесь перенапряжения и не пренебрегайте личным временем, когда оно вам необходимо. Нет ничего более обременительного для деловых отношений, чем когда один из их участников слишком устал», — заверила астролог.

Девы

В июне им стоит задуматься о том, как сохранить свое рабочее место. Это не время менять профессию. Некоторые проблемы коснутся тех, кто занимается продажами. Вполне вероятно, что работа покажется Девам монотонной и однообразной. 

«Вам нужно набраться терпения и не делать необдуманных шагов. Старший коллега даст вам хороший совет в это время. Также избегайте вступать в новые партнерские отношения, так как они могут оказаться для вас неудачными», — заверила Янко.

Стрельцы

Начиная с июня им нужно укрепить уверенность и отточить умение принимать решения. Звезды призывают их объединиться с творческими людьми и единомышленниками, чтобы добиться желаемого. 

Новый день, новое дело, новые люди, новая тактика. Стрельцы добьются успеха на своем рабочем месте с помощью острого ума и способности тонко разбираться во всех проблемах.

Львы

Коллеги по работе наконец-то перестанут сопротивляться и окажут этому знаку зодиака полную поддержку, благодаря их настойчивым усилиям завоевать их расположение. Этот месяц начнется на суматошной ноте, поскольку Львы будут постоянно участвовать в совещаниях и переговорах. Очень важно работать в тесном согласии со своими коллегами.

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