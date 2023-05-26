Что нужно сделать Тельцам, Девам, Стрельцам и Львам в июне, чтобы заработать денег

Таролог Галина Янко специально для сайта Teleprogramma.pro дала прогноз на июнь, назвав условия для некоторых знаков зодиака, при которых они сумеют достичь денежного довольства.
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Тельцы
Благодаря им коллеги и даже вышестоящее руководство получат шанс вырасти. Дела пойдут в гору. Но не стоит прыгать выше головы. Таролог советует этому знаку зодиака делать то, что должно. Если им удастся сгладить любые разногласия в коллективе, то деловые отношения будут на высоте. А значит, и финансовый аспект не пострадает.
«Опасайтесь перенапряжения и не пренебрегайте личным временем, когда оно вам необходимо. Нет ничего более обременительного для деловых отношений, чем когда один из их участников слишком устал», — заверила астролог.
Девы
В июне им стоит задуматься о том, как сохранить свое рабочее место. Это не время менять профессию. Некоторые проблемы коснутся тех, кто занимается продажами. Вполне вероятно, что работа покажется Девам монотонной и однообразной.
«Вам нужно набраться терпения и не делать необдуманных шагов. Старший коллега даст вам хороший совет в это время. Также избегайте вступать в новые партнерские отношения, так как они могут оказаться для вас неудачными», — заверила Янко.
Стрельцы
Начиная с июня им нужно укрепить уверенность и отточить умение принимать решения. Звезды призывают их объединиться с творческими людьми и единомышленниками, чтобы добиться желаемого.
Новый день, новое дело, новые люди, новая тактика. Стрельцы добьются успеха на своем рабочем месте с помощью острого ума и способности тонко разбираться во всех проблемах.
Львы
Коллеги по работе наконец-то перестанут сопротивляться и окажут этому знаку зодиака полную поддержку, благодаря их настойчивым усилиям завоевать их расположение. Этот месяц начнется на суматошной ноте, поскольку Львы будут постоянно участвовать в совещаниях и переговорах. Очень важно работать в тесном согласии со своими коллегами.