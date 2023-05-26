Три короля фортуны, для которых июнь станет судьбоносным во всех смыслах — прут деньги

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на июнь, назвав знаки зодиака, для которых этот период станет не просто важным, но и удачным во многих сферах. Вселенная поддержит своих любимчиков — их ждет довольство.

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Тельцы

Успех предыдущего месяца плавно перетечет в нынешний. Самое большое удовольствие Тельцы смогут получить от своей персональной реализации. Крупные денежные потоки предвидятся через партнера по отношениям и браку. Взаимоотношения с любимым человеком будут наполнены в этом месяце доверием и ощущением надежности.