Три короля фортуны, для которых июнь станет судьбоносным во всех смыслах — прут деньги

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на июнь, назвав знаки зодиака, для которых этот период станет не просто важным, но и удачным во многих сферах. Вселенная поддержит своих любимчиков — их ждет довольство.
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Тельцы
Успех предыдущего месяца плавно перетечет в нынешний. Самое большое удовольствие Тельцы смогут получить от своей персональной реализации. Крупные денежные потоки предвидятся через партнера по отношениям и браку. Взаимоотношения с любимым человеком будут наполнены в этом месяце доверием и ощущением надежности.
Львы
Первый месяц лета этот знак зодиака встретит в игривом настроении. Перед ними появится уникальная возможность в развитии оригинальной стороны своей личности. Чем более незаурядные идеи будут приходить в голову Львам, тем больше одобрения от окружающих и начальства они получат. Финансовый подъем грядет ближе к 20-м числам.
Девы
Целеустремленные и дотошные — они знают, как пробить себе путь к победе. Им в июне можно только позавидовать. Чтобы сохранить доверительные отношения с близкими, звезды советуют им выделять хотя бы по несколько часов в день на звонки близким. Благодаря качественно проделанной работе этот знак зодиака может рассчитывать на высокое денежное вознаграждение.
По материалам 7days