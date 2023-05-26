Удача перекинется и на 2024 год! Везунчик, который повернет жизнь на 180° — Глоба

Тамара Глоба поделилась прогнозом на 2023 год, назвав главного везунчика, которому улыбнется удача. Везение будет на их стороне. При этом потоки счастья перекинутся и на 2024 год. Тотальное везение продлится как минимум два года.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Период с весны станет для Тельцов тем самым временем для укрепления их значимости — интеллектуальная деятельность, деловые проекты и прочее, все это принесет успех.