Удача перекинется и на 2024 год! Везунчик, который повернет жизнь на 180° — Глоба

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Они поймают удачу за хвост!

Тамара Глоба поделилась прогнозом на 2023 год, назвав главного везунчика, которому улыбнется удача. Везение будет на их стороне. При этом потоки счастья перекинутся и на 2024 год. Тотальное везение продлится как минимум два года.

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Период с весны станет для Тельцов тем самым временем для укрепления их значимости — интеллектуальная деятельность, деловые проекты и прочее, все это принесет успех.

Крупные перемены придут во второй половине весны. Конец мая и лето — очень важные для Тельца. Прежняя работа и дела будут приносить успех, причем значительным будет именно личный успех.

В ноябре придет признание, которое в 2024-м даст еще больший результат.

По материалам «РИА Новости»

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