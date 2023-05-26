Что нужно сделать Львам, Девам, Скорпионам и Стрельцам на неделе по июня — иначе беда

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 29 мая по 4 июня, назвав знаки зодиака, которым стоит проявить особую осторожность и не торопиться. Это станет залогом их успеха.

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Львы

Рожденным под этим созвездием стоит взять на вооружение принцип «долго запрягать, да быстро ехать». Понедельник и вторник - 29 и 30 мая соответственно - довольно вязкие дни, зато со среды этот знак зодиака может набрать отличный темп. Прекрасный момент для переговоров, заключения сделок, деловых поездок.

«Выходные обещают оказаться очень энергичными, позаботьтесь о том, чтобы энергия имела выход: любая физическая активность будет необходима», - заверили астрологи.

Девы

Этот знак зодиака получит хорошие шансы укрепить свое материальное положение. Неделя очень подходит для того, чтобы найти способы дополнительного заработка. Кстати, не бойтесь необычных идей: нестандартные, творческие проекты сейчас имеют высокие шансы на успех.