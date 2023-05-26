Абсолютный счастливчик на неделе по 4 июня — тотальное везение и в карьере, и в любви

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 29 мая по 4 июня, назвав абсолютного баловня судьбы, которому будет удаваться все. Тельцы могут сконцентрироваться и на своих делах по службе, и на отношениях — им подвластно все. Единственный день, когда нужно проявить осторожность — это среда, 31 мая.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Вас ожидает чрезвычайно чувствительная и романтическая неделя. Правда, имейте в виду, что по-романтической части возможны разочарования. Чтобы их избежать, старайтесь смотреть на предмет своих чувств более трезво. Ну а если удастся отвлечься от романтики, то для дел и карьеры вся неделя очень и очень хороша», - добавили астрологи.
По материалам 7days