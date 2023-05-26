Абсолютный счастливчик на неделе по 4 июня — тотальное везение и в карьере, и в любви

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 29 мая по 4 июня, назвав абсолютного баловня судьбы, которому будет удаваться все. Тельцы могут сконцентрироваться и на своих делах по службе, и на отношениях — им подвластно все. Единственный день, когда нужно проявить осторожность — это среда, 31 мая.

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