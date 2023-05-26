«Проблемы не заставят себя ждать»: Глоба срочно обратился к людям 26 мая

Неспокойная последняя неделя весны стремится к своему завершению. Но по-прежнему велики риски борьбы за власть и господство в финансовых структурах; стихийные бедствия; технические и логистические проблемы. В работе и бизнесе сохраняются риски финансовых потерь. Об этом предупреждал Богдан Глоба, астролог и представитель известной династии. 26 мая он обратился к людям с предупреждением о том, на что следует обратить повышенное внимание в последнюю пятницу мая.

«В пятницу с раннего утра проявите внимание в дороге. Проблемы коммуникаций и технических средств не заставят себя ждать. Но день весьма удачен для заключения сделок», - сообщил в Telegram Глоба-младший.

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