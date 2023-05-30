Пять имен женщин, которые любят вести себя по-хамски

Хамов не любит никто – а особенно хамок. Между тем, некоторые просто не могут удержаться от того, чтобы не нагрубить окружающим. Таролог и парапсихолог Галина Янко объяснила, почему женщины, носящие эти имена, срываются чаще других.

Алевтина – не следит за языком

Алевтина относится к женщинам, которые отключают мозг, завидев скандал. Если попасть под горячую руку к Алевтине, вы рискуете услышать правду-матку о себе и будущих потомках до пятого колена. Ничего приятного в этой правде не будет, потому что в пылу ссоры Алевтина безжалостна.

Альбина – грубит таксистам и официантам

Альбина любит демонстрировать свое социальное положение. Если положение у Альбины более-менее имеется, то официанты и таксисты будут о нем уведомлены в хамской манере.

Евгения – хамит только близким

Хамство Евгении обычно не распространяется за пределы ее семьи. В юном возрасте она хамит родителям, после замужества – супругу, потом отрывается на детях. С виду, Евгения очень даже интеллигентная женщина. Так скажут все, кроме ее близких родственников.

Любовь – изводит собственного мужа

Любовь обожает пилить своего супруга. За то, что он мало зарабатывает, плохо выполняет мужские обязанности по дому, неправильно водит машину. В общем, много за что. Был бы муж, а уж за что ему хамить, Любовь разберется.

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Марта – притягивает к себе все скандалы

Марта – эта женщина, рядом с которой в полной мере можно испытать такое чувство, как испанский стыд. Хамить будет она, а стыдно будет вам, как случайному свидетелю. Кстати, Марта буквально притягивает к себе скандал и хамит в ответ. Вот такая у нее доля.

