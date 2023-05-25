Вселенная откроет зеленый свет и будет осыпать подарками: знак — везунчик в мае, врагам назло

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Наступает весьма удачное время.

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на лето, назвав знак зодиака, который станет везунчиком лета. Удача улыбнется Рыбам. Вселенная откроет перед этим знаком зодиака все дороги — зажжет зеленый свет и одарит подарками. Другим остается только завидовать.

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«В первую половину лета Рыбы могут столкнутся с небольшими трудностями. Если же люди этого знака покажут себя с лучшей стороны, то Вселенная откроет зеленый свет.

Рыб ждет череда приятных событий, но приготовьтесь к тому, что результат вашей работы будет зависеть и от третьих лиц», — добавила астролог.

Звезды советуют им не бросать дела на самотек. Тогда лето будет удачным и весьма щедрым на подарки.

По материалам 7days

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