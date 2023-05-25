Вселенная откроет зеленый свет и будет осыпать подарками: знак — везунчик в мае, врагам назло

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на лето, назвав знак зодиака, который станет везунчиком лета. Удача улыбнется Рыбам. Вселенная откроет перед этим знаком зодиака все дороги — зажжет зеленый свет и одарит подарками. Другим остается только завидовать.

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«В первую половину лета Рыбы могут столкнутся с небольшими трудностями. Если же люди этого знака покажут себя с лучшей стороны, то Вселенная откроет зеленый свет. Рыб ждет череда приятных событий, но приготовьтесь к тому, что результат вашей работы будет зависеть и от третьих лиц», — добавила астролог.

Звезды советуют им не бросать дела на самотек. Тогда лето будет удачным и весьма щедрым на подарки.

По материалам 7days