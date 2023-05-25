Что нужно сделать Овнам, Львам, Стрельцам и Водолеям этим летом — иначе накличут беду

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на лето, назвав знаки зодиака, которым стоит прислушаться к себе. Летний период станет для них трамплином, освоить который удастся только в том случае, если они приложат усилия.
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Овны
Для них лето приготовило череду приятных событий. Рожденных под этим созвездием ждут важные встречи, деловые переговоры, которые в последствии приведут к важным решениям.
Вселенная надеется, что благодаря ее поддержке Овнам удастся повернуть свою жизнь на 180°. Иными словами, им предстоит двигаться вперед.
Львы
Это лето станет для них продуктивным периодом. Представители этого созвездия будут решать сразу несколько проблем. И связаны они будут, скорее всего, с финансами. Также звезды пророчат им улучшение в личных отношениях.
«Люди этого знака одним махом прекратят все недопонимания и ссоры со второй половинкой», — заверила астролог.
Вселенная советует им рассмотреть возможные варианты для инвестиций. В будущем заработанные деньги можно пустить в прибыльное дело.
Стрельцы
Настоящие везунчики июня. Важно помнить, что счастливое стечение обстоятельств в первый летний месяц — это некий аванс от высших сил, за которые придется расплачиваться чуть позже.
«Поэтому уже с середины июня начинайте продумывать ходы для увеличения бюджета и карьерного роста. А если вы одиноки, то постарайтесь исправиться к августу», — добавила астролог.
Водолеи
В начале июня они ощутят некоторую неуверенность в своих силах. Придется действовать, опираясь на шестое чувство. В середине месяца Водолеи поймают мотивацию и поток энергии — удача не заставит их долго ждать.
«В июне и августе постарайтесь не растерять хорошее настроение, в этом случае к осени закроете большую половину своего списка желаний», — говорится в астропрогнозе.
По материалам 7days