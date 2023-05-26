Ищем себя по дате рождения! Абсолютные везунчики мая по версии Глобы — на исходе месяца

Тамара Глоба озвучила главных везунчиков мая — их совершенно точно обойдут все беды. Месяц на исходе, а это значит, что у этих баловней судьбы есть шанс воплотить в жизнь все свои смелые мечты.

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Скорпионы (23 октября — 21 ноября) наконец-то прислушаются к внутреннему голосу, который подскажет им, как быть. Именно шестое чувство, а если быть точнее интуиция, сделает свое дело. Важный аспект — им нужно следить за здоровьем. Многие события месяца принесут им удачу в будущем. В конце мая они встретят человека, который станет для них авторитетным партнером.