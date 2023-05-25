Когда случится волшебная зеркальная дата в июне: в этот день вы обретете счастье, проблемы исчезнут

6 июня (06.06.2023) случится зеркальная дата, которая в астрологии считается магически сильной.

В этот день вы можете смело загадывать желания и проговаривать в мыслях мечты для их скорого исполнения. Также вы можете посылать сигналы во Вселенную о проблемах, с которыми вы хотите расстаться.

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Возможно, вы нуждаетесь в каком-то человеке рядом — желайте его, но не во вред ему и никому в принципе. Вероятно, вы хотите с кем-то порвать — тоже говорите мысленно об этом, так вы сможете расстаться безболезненно, насколько это возможно.

Жизнь многих 6 июня обретет смысл и поможет людям, сбившимся с пути, настроиться на позитивную волну.

Источник: rsute.ru