Окажутся на седьмом небе от счастья: знак, для которого лето станет судьбоносным — уже через 6 дней

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на лето, назвав знак зодиака, которого ждет белая полоса удачи. Для них наступит та самая идиллия, о которой они так давно мечтали. Весы будут на седьмом небе от счастья — еще бы, им удается все. Этот знак зодиака можно считать баловнем судьбы.

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Звезды советуют им не расслабляться. Весам важно проявить инициативу не только работе, но и в личной жизни.

«За летние месяцы покажите Вселенной, что готовы брать ответственность за свои действия, и наслаждайтесь результатом», — добавила астролог.

По материалам 7days