Король фортуны по дате рождения — летом прет карьера и любовь: смотрим в списке

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на лето, назвав знак зодиака, которому будет сопутствовать удача во всех делах: и в карьере, и в любовной сфере. Что же выберет этот везунчик — личная жизнь захватит Тельцов и унесет в мир чувственных грез.

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Им в ближайшие три месяца придется идти на уступки и чем-то жертвовать. Например, влюбленные Тельцы должны будут выбирать между карьерой и второй половинкой. Что бы они ни выбрали, Тельцов ждет успех.

«Звезды нашептали, что лучше все же остановиться на втором, ведь для вас любовь куда важнее», — добавила астролог.

Дни рождения Тельцов выпадают на даты с 21 апреля по 21 мая.

По материалам 7days