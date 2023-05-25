Что нельзя делать Тельцам, Девам и Водолеям иначе беда: 28 мая — рубеж (последнее испытание)

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на конец мая, назвав последнее испытание для знаков зодиака. Некоторым из них нужно включить интуицию. Тогда они смогут избежать интриг и опасности. 28 мая — это тот самый рубеж, когда нужно быть начеку.
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Тельцы
Рожденным под этим созвездием нужно быть осторожными с друзьями — они могут подставить и в дальнейшем потребуется много сил и времени, чтобы отбелить свою репутацию.
«Самое страшное, что Тельцам будут давить на самое больное место: вначале с помощью лести войдут в доверие, а потом нанесут сокрушительный удар в спину», - заверила астролог.
Также в опасности окажутся финансы. Тельцам не стоит давать денег в долг. Им наоборот, нужно крепко держаться за свое.
Девы
Этот знак зодиака всегда отличает рациональный подход к любым задачам. Но именно 28 мая они потеряют свое умение действовать холодной головой — Девы начнут истерить и совершать необдуманные поступки. Причем в опасности окажутся сразу все сферы жизни. Если с работой все можно решить, просто оставшись дома, то в личной жизни все куда сложнее.
«Вы очень неохотно признаете свои ошибки и первыми идите на примирение», - добавила астролог.
Девам нельзя рубить с горяча, лучше дважды подумать перед тем, как принять важное решение.
Водолеи
Они часто летают в облаках и живут в своем придуманном мире. 28 мая этому знаку зодиака придется спуститься с небес на землю, вернуться к реальной жизни, иначе избежать проблем им не удастся.
«Квадратура Солнца и Сатурна наденет на Водолеев розовые очки и еще больше помешает правильному восприятию текущих проблем», - говорится в астропрогнозе.
Слабость духа не даст им вовремя ответить на нападки врагов, в результате Водолеи понесут материальный ущерб. Им также будет нанесен и моральный урон. Этому знаку зодиака пора очнуться от грез.
По материалам 7days