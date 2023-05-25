Что нельзя делать Тельцам, Девам и Водолеям иначе беда: 28 мая — рубеж (последнее испытание)

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на конец мая, назвав последнее испытание для знаков зодиака. Некоторым из них нужно включить интуицию. Тогда они смогут избежать интриг и опасности. 28 мая — это тот самый рубеж, когда нужно быть начеку.

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Тельцы

Рожденным под этим созвездием нужно быть осторожными с друзьями — они могут подставить и в дальнейшем потребуется много сил и времени, чтобы отбелить свою репутацию.

«Самое страшное, что Тельцам будут давить на самое больное место: вначале с помощью лести войдут в доверие, а потом нанесут сокрушительный удар в спину», - заверила астролог.

Также в опасности окажутся финансы. Тельцам не стоит давать денег в долг. Им наоборот, нужно крепко держаться за свое.