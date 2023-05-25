Что нельзя делать Тельцам, Девам и Водолеям иначе беда: 28 мая — рубеж (последнее испытание)

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: freepik.com

В последние дни мая Вселенная умело расставляет ловушки.

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на конец мая, назвав последнее испытание для знаков зодиака. Некоторым из них нужно включить интуицию. Тогда они смогут избежать интриг и опасности. 28 мая — это тот самый рубеж, когда нужно быть начеку.

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Тельцы

Рожденным под этим созвездием нужно быть осторожными с друзьями — они могут подставить и в дальнейшем потребуется много сил и времени, чтобы отбелить свою репутацию.

«Самое страшное, что Тельцам будут давить на самое больное место: вначале с помощью лести войдут в доверие, а потом нанесут сокрушительный удар в спину», - заверила астролог.

Также в опасности окажутся финансы. Тельцам не стоит давать денег в долг. Им наоборот, нужно крепко держаться за свое.

Девы

Этот знак зодиака всегда отличает рациональный подход к любым задачам. Но именно 28 мая они потеряют свое умение действовать холодной головой — Девы начнут истерить и совершать необдуманные поступки. Причем в опасности окажутся сразу все сферы жизни. Если с работой все можно решить, просто оставшись дома, то в личной жизни все куда сложнее.

«Вы очень неохотно признаете свои ошибки и первыми идите на примирение», - добавила астролог.

Девам нельзя рубить с горяча, лучше дважды подумать перед тем, как принять важное решение.

Водолеи

Они часто летают в облаках и живут в своем придуманном мире. 28 мая этому знаку зодиака придется спуститься с небес на землю, вернуться к реальной жизни, иначе избежать проблем им не удастся. 

«Квадратура Солнца и Сатурна наденет на Водолеев розовые очки и еще больше помешает правильному восприятию текущих проблем», - говорится в астропрогнозе.

Слабость духа не даст им вовремя ответить на нападки врагов, в результате Водолеи понесут материальный ущерб. Им также будет нанесен и моральный урон. Этому знаку зодиака пора очнуться от грез.

По материалам 7days

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